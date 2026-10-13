La Fiorentina si prepara ad affrontare il Como, ma la presenza di Moise Kean resta incerta per le sue condizioni fisiche. Fabregas ha spiegato che l’attaccante non stava affatto bene, tanto che la sua breve permanenza nella Nazionale di Mancini ha alimentato polemiche. Il possibile ritorno a Firenze offre l’occasione per rileggere una delle operazioni più importanti del recente mercato viola.

La cessione di Kean ha portato nelle casse della Fiorentina circa 40 milioni di euro, una cifra considerata adeguata al valore del giocatore al momento del trasferimento. Successivamente, però, la sua condizione fisica è peggiorata e il rendimento è rimasto fermo a zero gol e zero assist. Numeri osservati con un certo compiacimento dai tifosi viola, che, pur avendo amato e applaudito il primo Kean, hanno accolto senza rimpianti la rottura e la sua scelta di passare al Como.

Resta però da valutare anche la promessa della Fiorentina e di Fabio Paratici, che avevano legato l’addio di Moise all’arrivo di un centravanti di livello pari, se non superiore. La scelta è ricaduta su Beto, alle prese con un avvio difficile quanto quello di Kean. Sul piano del rendimento, dunque, entrambi stanno faticando; sul piano economico, invece, il bilancio dell’operazione sorride alla Fiorentina grazie ai 40 milioni incassati. Lo scrive la Nazione.