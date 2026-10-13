La sconfitta contro il Genoa di De Rossi, ultimo in classifica fino a sabato, ha lasciato numerosi grattacapi a Vanoli, facendo venir meno le poche certezze costruite con la vittoria di Venezia e il meritato pareggio contro il Napoli. La lunga sosta per le nazionali avrebbe dovuto migliorare la fluidità del gioco e l’intesa della squadra, ma la Fiorentina è sembrata tornare quasi al punto di partenza.

A suscitare dubbi sono soprattutto le scelte iniziali: Ranieri preferito a Viery o Pongracic, quest’ultimo reduce dalla Nations League con la Croazia; Oulai sulla trequarti anziché Gonçalves, nonostante gli impegni con la Costa d’Avorio; Beto al posto di Pellegrino. Perplessità anche sulla presenza dal primo minuto di Mastantuono, affaticato dal viaggio transoceanico per la convocazione dell’Argentina: il mancino in prestito dal Real Madrid ha qualità, ma la rosa ampia e versatile offriva alternative.

Nel secondo tempo al Ferraris, Mastantuono è stato spostato sulla trequarti al posto del deludente Oulai, con Njie inizialmente a destra e Gnonto a sinistra, prima dell’inversione delle loro fasce. Questo assetto, insieme all’ingresso di Pellegrino, ha migliorato la Fiorentina, che ha accorciato le distanze e sfiorato il pareggio, mostrando quanto le alternative disponibili possano incidere. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.