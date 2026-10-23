Alla Fiorentina il talento non manca, ma ancora non sono emersi i leader, come sottolinea Claudio Merlo

Paolo Mugnai
Oulai Fagioli grafica

VIDEO VN - Merlo: "Oulai con Fagioli che è sprecato in regia. Viola troppo tecnica"

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In occasione della presentazione del libro "100 anni d'anore", ha parlato Claudio Merlo. L'ex giocatore della Fiorentina si è espresso così:

"Fagioli ed Oulai possono coesistere, basta metterli nel posto giusto. Fagioli per me è un tuttocampista, mi sembra sprecato davanti alla difesa. Questa Fiorentina è troppo tecnica, in tutti i reparti, ci vuole anche quello che picchia in mediana. Avendo tutti i giocatori tecnici manca la cattiveria di un Gattuso, e manca un grandissimo centravanti"

Mastantuono: "Dribbla spesso, ma quando è in area non tira, è troppo fragile. I giocatori importanti della Fiorentina sono sempre i soliti, Fagioli, Ndour, che piace un po' a tutti"

FIORENTINA VS BASILEA

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