L'infortunio di Albert Gudmundsson è più complicato del previsto. L'islandese, ceduto dalla Fiorentina in prestito alla Lazio, è fermo ai box dal 30 di settembre, quando ha rimediato un problema alla spalla in Nazionale. Inizialmente si pensava ad uno stop di poche settimane, ma la situazione è ancora lontana dall'essere risolta.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, nonostante le terapie quotidiane Gudmundsson sente ancora molto dolore alla spalla destra e il callo osseo non si è ancora formato. Questo il verdetto del controllo andato in scena ieri a Formello, con la doccia fredda per Gattuso e per la Lazio: a oggi i tempi di recupero del calciatore rimangono indecifrabili.

Sembra quindi ormai scontato che prima della sosta di metà novembre Albert Gudmundsson non tornerà in campo con la maglia della Lazio. La speranza è di recuperarlo per la sfida contro il Lecce del 21 novembre ma ad oggi non ci sono ancora certezze.