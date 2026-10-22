"Un po' di rimorso c'è". Giancarlo Antognoni sembra essersi pentito per la decisione, inflessibile, di disertare i festeggiamenti per il Centenario della Fiorentina, in polemica con la società della famiglia Commisso.

"Li ho visti in tv. Sinceramente un po' di rimorso c'è a non essere andato, per i tifosi, non per la proprietà perché c'è stato precedentemente un problema. Con Joseph Commisso ad esempio, e la signora Catherine, moglie di Rocco, non ho mai avuto problemi, assolutamente. È il pregresso che non mi ha permesso di andare, ma per la gente sarei andato volentieri" le parole della bandiera viola, oggi capodelegazione dell'Italia Under 21.

Intervenuto a Torpedone, il podcast di Autolinee Toscane, Antognoni ha parlato anche dell'attualità: "Sono stati cambiati 13 giocatori, l'inizio non dico che è sempre così difficile, ma può succedere, però la squadra è buona, ci sono buoni giocatori, c'è solo da aspettare. Giustamente i fiorentini, come tutti i tifosi, non hanno pazienza, ma tutto e subito non si può in un cambiamento generale così. Fabio Grosso ha avuto le sue difficoltà, l'ha detto lui, Vanoli chiaramente conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori, perché sono per la maggior parte sono nuovi, ma penso possa fare bene".