Ranieri dovrebbe farcela per la sfida contro l'Inter

Redazione VN
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

VIDEO - Fabregas stizzito: "Io al posto di Carrick? Una mancanza di rispetto"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Arthur Atta manca dal campo dalla partita contro il Napoli del 20 settembre, dopo aver disputato le prime cinque gare di campionato e oltre un’ora contro il Benevento in Coppa Italia. Il francese si è fermato per un «sovraccarico muscolare all’addome», come spiegato da Vanoli prima della trasferta di Genova: un problema più complesso del previsto che, complice la sosta, lo tiene fuori da un mese, pur avendogli fatto saltare soltanto Genoa e Como.

Dal Viola Park filtra comunque un po’ di ottimismo. Contro l’Inter Atta non dovrebbe essere disponibile, salvo un’eventuale aggregazione per stare con il gruppo, mentre potrebbe tornare tra i convocati contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale o nella successiva sfida con il Sassuolo. Vanoli e i tifosi contano sulle qualità dell’ex Udinese, acquisto più costoso del mercato estivo di Commisso, per aiutare la Fiorentina a risalire la classifica.

Atta

Anche Ranieri prosegue un programma personalizzato dopo aver saltato il Como per lo schiacciamento di un nervo del piede. L’obiettivo dell’ex capitano è recuperare almeno un posto in panchina domenica a San Siro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti