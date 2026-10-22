Arthur Atta manca dal campo dalla partita contro il Napoli del 20 settembre, dopo aver disputato le prime cinque gare di campionato e oltre un’ora contro il Benevento in Coppa Italia. Il francese si è fermato per un «sovraccarico muscolare all’addome», come spiegato da Vanoli prima della trasferta di Genova: un problema più complesso del previsto che, complice la sosta, lo tiene fuori da un mese, pur avendogli fatto saltare soltanto Genoa e Como.

Dal Viola Park filtra comunque un po’ di ottimismo. Contro l’Inter Atta non dovrebbe essere disponibile, salvo un’eventuale aggregazione per stare con il gruppo, mentre potrebbe tornare tra i convocati contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale o nella successiva sfida con il Sassuolo. Vanoli e i tifosi contano sulle qualità dell’ex Udinese, acquisto più costoso del mercato estivo di Commisso, per aiutare la Fiorentina a risalire la classifica.

Anche Ranieri prosegue un programma personalizzato dopo aver saltato il Como per lo schiacciamento di un nervo del piede. L’obiettivo dell’ex capitano è recuperare almeno un posto in panchina domenica a San Siro. Lo scrive il Corriere dello Sport.