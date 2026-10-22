La calciatrice viola Madelen Janogy si avvicina al momento del parto ma grazie alla Fiorentina il percorso è più armonioso.
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Madelen Janogy, calciatrice della Fiorentina, sta per diventare mamma e rappresenta una svolta nella sua vita e nella sua carriera. Il 5 gennaio sarà il tempo della lieta notizia, con il club viola che è sempre stato vicino in ogni passo alla ragazza accompagnandola in ogni passaggio. Ai microfoni di Tuttosport, l'atleta ha raccontato tanti passaggi importanti di questi mesi: "Ero un po' preoccupata visti i trattamenti ricevuti da alcune colleghe. Ma conosco chi lavora in Fiorentina e sapevo che sarebbero stati tutti felici. Così è stato" spiega.
"Sono orgogliosa e grata di far parte di un club come questo e credo sia giusto raccontare questa storia e sottolineare quanto compiuto dalla Fiorentina. Perché è vero forse in Italia è ancora un tema delicato, ma allo stesso tempo è importante far sapere a tutti che esistono anche qui tante realtà come la Fiorentina capaci di queste scelte". La società ha anche rinnovato il contratto di Janogy fino al 2028, rendendo ulteriormente la calciatrice orgogliosa di indossare la maglia viola.
Percorso condivisoQuindi, l'idea di continuare comunque gli allenamenti con un tutor anche durante la gravidanza: "Devo farlo ascoltando il mio corpo, perché la mia condizione cambia e ogni settimana diventa più difficile. Un programma personalizzato come questo mi aiuta". Dal 14 luglio è arrivata a tutto lo spogliatoio la bella notizia, che l'ha fatta sentire amatissima da tutti, quasi un accompagnamento a un momento chiave della vita: "Mi sono davvero sentita amata: non che non me lo aspettassi, ma non sapevo cosa aspettarmi e ricevere così tanto amore da così tanta gente e tutto insieme è stato molto potente per me. Non mi hanno mai fatta sentire sola e in qualche modo è come se mi avessero detto “Lo facciamo insieme”. E vedere Sjöström tornare competitiva ad alti livelli è una grande ispirazione. Mi dà la fiducia di riuscirci. Vorrei rientrare il prima possibile, ma sento forte anche il desiderio di fare la mamma ed essere un modello da seguire ma senza essere severa con me stessa. Sarà tutto nuovo, dovrò bilanciare i due desideri, ma senza pressione. Oggi - aggiunge - mi manca giocare, la squadra, allenarmi".
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