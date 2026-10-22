Paolo Vanoli ha in mente un piano gara ben preciso
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Domenica alle 12.30 la Fiorentina, terzultima in classifica, affronterà in trasferta l’Inter capolista e ancora imbattuta in campionato. Una sfida sulla carta proibitiva per la squadra di Vanoli.
A San Siro si confronteranno la peggior difesa del torneo, quella viola con 17 gol subiti in sette giornate, e il miglior attacco, quello nerazzurro con 21 reti segnate, nonostante l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez.
Vanoli ha ripreso ieri gli allenamenti con la rosa quasi al completo e non intende snaturare la squadra. Resta però l’idea di rinforzare il centrocampo, già valutata nella preparazione della gara contro il Como, per offrire maggiore protezione a una difesa ancora troppo vulnerabile. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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