Focolaio Torino, i granata rischiano di saltare due gare. Juve-Napoli? C’è una differenza

Non sono giorni semplici per il Torino di Davide Nicola, i granata sono infatti alle prese con alcune positività all’interno del gruppo squadra e sono a forte rischio le prossime due partite. Ormai pochi dubbi sul rinvio del match tra Torino e Sassuolo previsto per venerdì, così come è elevato anche il rischio di non disputare Lazio-Torino previsto per la prossima settimana. A differenza del famoso match rinviato ad inizio stagione tra Juventus e Napoli però la differenza starebbe nelle tempistiche. In questo caso l’ASL di Torino ha disposto l’interruzione degli allenamenti dei granata, mentre nel caso della sfida tra bianconeri e Napoli le comunicazioni arrivarono troppo a ridosso del match. Almeno per questa volta non dovrebbe esserci quindi spazio per le polemiche.

