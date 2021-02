La Fiorentina balla sulle ali: Biraghi la certezza, a destra tre per un posto

Repubblica Firenze si concentra sulle ali della Fiorentina. A sinistra il titolare indiscusso è Cristiano Biraghi. Barreca, fin qui, ha collezionato 84 minuti sparpagliati in tre competizioni. “Nell’ultima gara con lo Spezia, dai suoi piedi – si legge – sono iniziate le azioni che hanno portato ai primi due gol della Fiorentina. Il lancio di destro a trovare Castrovilli che poi compie una autentica impresa per rimettere al volo il pallone che Vlahovic spedirà in rete e poi quel cross basso, rasoterra, sul quale Castrovilli troverà il raddoppio. La scelta di andare sul fondo per poi rimettere il pallone all’indietro è tanto semplice quanto concreta. In attesa che Vlahovic possa migliorare sulla finalizzazione di testa”.

A destra, invece, non c’è sempre certezza. Venuti, Caceres e Malcuit si giocano il posto. “Tre giocatori completamente differenti dal punto di vista della caratteristiche e della duttilità. Venuti sta trovando molto spazio, anche perché con la difesa a tre bloccata da Milenkovic, Pezzella e Quarta, Prandelli ha bisogno di una fascia che si spinga di più in fase offensiva (Biraghi) e di una che invece riesca a coprire e assicurare una linea a quattro in caso di necessità. Venuti, appunto. In questo caso meglio di Caceres che si spinge con più profondità e che sarebbe perfetto nella difesa a tre al momento occupata dalla crescita di Quarta. In attesa però di Malcuit. Pochi minuti con l’Inter, pochissimi con la Sampdoria e poi una panchina integrale con lo Spezia. Presto arriverà il suo momento. In prestito secco dal Napoli con bonus legato alle presenze, non è escluso che possa far parte dei progetti futuri della Fiorentina. Rispetto a Venuti e Caceres, Malcuit è più abile nel dribbling, nella situazione di uno contro uno e dunque nel ricreare superiorità numerica. Potrebbe tornare molto utile specie a gara in corso, per ricercare anche quei cross da sfruttare in area di rigore”.