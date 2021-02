Torino-Sassuolo è a rischio, ad ore il responso sui positivi. Decide l’Asl

Un nuovo giro di tamponi, che ci sarà questo pomeriggio e i cui risultati arriveranno tra stasera e domattina. E in base ad essi, e al numero effettivo dei positivi nella rosa granata, l’Asl avrà i dati necessari per dare il via libera alla partita di venerdì o, al contrario, il suo stop forzato per un rischio focolaio nel gruppo granata.

L’Asl ha infatti competenza per prendere questa decisione, come chiarito anche dal collegio di Garanzia del Coni in occasione della revoca del 3-0 a tavolino in Juventus-Napoli. E il Torino, riporta TMW, in questo momento non può far altro che attenersi alle sue disposizioni…