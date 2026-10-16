Le parole di Giovanni Simeone su Pietro Comuzzo: l'elogio per il centrale in prestito dalla Fiorentina al Torino e la prestazione contro i viola
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I primi mesi di Pietro Comuzzo con la maglia del Torino stanno confermando tutto il potenziale del giovane difensore centrale classe 2005, trasferitosi sotto la mole in prestito dalla Fiorentina con un diritto di riscatto fissato a quota 20 milioni di euro. Le prestazioni del ragazzo nato nel vivaio viola non sono passate inosservate, incassando anche l'elogio pubblico di un ex viola come Giovanni Simeone.
L'investitura del Cholito: "Ha la maturità di un veterano"
Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante granata ha incoronato il compagno di squadra come la sorpresa più lieta di questo inizio di stagione, evidenziando una maturità fuori dal comune per la sua giovane età:
Tra i giocatori giovani del Torino quello che più mi piace è Comuzzo: sta facendo davvero molto bene. Pietro sembra un giocatore esperto, un veterano, ma in realtà è giovanissimo e ha ancora tanta strada da fare davanti a sé. Ha un potenziale immenso e se devo dire il nome di un giocatore che mi ha sorpreso più di tutti, quello è senza dubbio lui.
La prova del nove contro la Fiorentina
Nel corso dell'intervista, Simeone si è poi soffermato sulla grande prova offerta da Comuzzo proprio nello scontro giocato contro la Fiorentina, dove il centrale ha francobollato con successo uno dei talenti più attesi dello scacchiere viola:
Prendiamo come esempio la partita giocate proprio contro la Fiorentina: è stato semplicemente bravissimo ad annullare un cliente scomodo come Mastantuono. Tutti magari si aspettavano che potesse fare qualcosa di importante in quella sfida, e invece Pietro lo ha proprio fermato con personalità. Mi ha colpito davvero tantissimo.
Un'attestazione di stima importante per il giovane difensore di proprietà gigliata, la cui crescita continua a essere seguita con estrema attenzione anche da tutto l'ambiente di Campo di Marte.
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