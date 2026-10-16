I primi mesi di Pietro Comuzzo con la maglia del Torino stanno confermando tutto il potenziale del giovane difensore centrale classe 2005, trasferitosi sotto la mole in prestito dalla Fiorentina con un diritto di riscatto fissato a quota 20 milioni di euro. Le prestazioni del ragazzo nato nel vivaio viola non sono passate inosservate, incassando anche l'elogio pubblico di un ex viola come Giovanni Simeone.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante granata ha incoronato il compagno di squadra come la sorpresa più lieta di questo inizio di stagione, evidenziando una maturità fuori dal comune per la sua giovane età:

Tra i giocatori giovani del Torino quello che più mi piace è Comuzzo: sta facendo davvero molto bene. Pietro sembra un giocatore esperto, un veterano, ma in realtà è giovanissimo e ha ancora tanta strada da fare davanti a sé. Ha un potenziale immenso e se devo dire il nome di un giocatore che mi ha sorpreso più di tutti, quello è senza dubbio lui.