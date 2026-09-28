L'ex Fiorentina è in cerca si successo
Fiorentina-Signa 1914, 9-0: gli highlights completi
Lascia Firenze, Pietro Comuzzo sta cercando di rilanciarsi con la maglia del Torino. La Gazzetta dello Sport esalta il percorso del giovane centrale con Abate:
Il primo giorno era il due agosto, e in un fresco pomeriggio inglese a Burnley, non esitò un secondo, con le gambe e le parole. «Qui serve coraggio, come l'hanno avuto mister Abate e la società a puntare forte sul bel gruppo di italiani». In granata Pietro Comuzzo si è presentato così, pensieri veloci, testa accesa e petto in fuori, soprattutto sorretto da muscoli tonici e da una condizione fisica spettacolare. In un mese e mezzo è diventato l'equilibratore difensivo del Toro, il perno irrinunciabile (al netto di virus influenzali, come a Bologna) della difesa torinista. Abate lo ha schierato nella linea a tre sul centrodestra e sul centrosinistra, quando e se il Toro virerà a quattro sarà uno dei due centrali di riferimento. È stato finora sempre titolare, sempre protagonista, sempre in prima linea. E poi c'è un dato che arriva dal Filadelfia che è il manifesto di cosa potrà diventare la stagione di questo difensore friulano: ai test settimanali sulla forza risulta, sempre, il primo per distacco rispetto ai compagni. È un aspetto fondamentale: nell'ultimo anno proprio il fisico, da sempre la sua arma in più, gli aveva tolto qualche certezza. Adesso ha ricaricato tutto: motivazioni, energie e muscoli. La roccia del Toro ha iniziato la scalata.
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