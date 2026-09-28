Per Nicolò Fagioli si riapre il dibattito tra il ruolo di regista e quello di mezzala. Alla Fiorentina Paolo Vanoli lo ha riportato davanti alla difesa, come primo riferimento per l’uscita del pallone e per la costruzione del gioco. In Nazionale, invece, Roberto Mancini sembra volerlo impiegare in una posizione più avanzata e decentrata.

Dopo la sconfitta con il Belgio, il ct ha spiegato di vedere Fagioli «più come mezzala in stile Verratti»: un centrocampista capace di gestire il possesso, muoversi tra le linee e accompagnare l’azione, pur potendo giocare anche da regista. La scelta potrebbe trovare conferma già nella partita di stasera contro la Turchia. A Firenze, invece, Vanoli gli chiede di abbassarsi per ricevere, superare la pressione e dare velocità alla manovra.

È un ruolo che piace anche allo stesso Fagioli: da regista, ha raccontato, si sente più al centro del gioco e tocca molti più palloni rispetto a quando fa la mezzala. Le due esperienze possono ampliare il suo bagaglio tattico, dato che conosce già entrambe le posizioni. Al ritorno al Viola Park, però, Vanoli continuerà a puntare su di lui davanti alla difesa. Lo scrive la Nazione.