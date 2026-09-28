Il 9-0 della Fiorentina contro il Signa ha messo in luce soprattutto i giovani della Primavera. I giocatori della prima squadra sono apparsi appesantiti dai carichi di lavoro dei giorni precedenti; i ragazzi, entrati in gran parte nel terzo tempo, hanno invece alzato il ritmo. Paolo Vanoli è rimasto in piedi davanti alla panchina per guidarli e richiamarli durante la partita.

La prova più convincente è stata quella di Salvatore Cianciulli: il classe 2008, già convocato in prima squadra da Vanoli un anno fa per la gara con la Lazio, ha giocato tutti i 90 minuti con personalità. Sulayman Jallow e Brando Mazzeo hanno segnato una doppietta ciascuno. Buone indicazioni anche dalla coppia difensiva formata da Niccolò Turnone e Matko Boskovic e da Alessandro Perrotti, impiegato sulla destra pur essendo adattato al ruolo.

Per una Primavera che ha avuto un avvio di stagione difficile, il test del Viola Park è stato un’occasione per farsi notare. I giovani hanno risposto alle indicazioni di Vanoli con attenzione, corsa e cinque gol complessivi: oltre alle doppiette di Jallow e Mazzeo, è andato a segno anche Mario Pietropaolo, classe 2008. Lo scrive la Nazione.