Lunedì sera andrà in scena la partita fra Torino e Udinese e, per l'occasione, Tuttosport spiega come Pietro Comuzzo, in prestito dalla Fiorentina al club granata, avrebbe potuto indossare la maglia bianconera dei friulani. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

Quest’estate Comuzzo era diventato a tutti gli effetti un esubero dalle parti del Viola Park, visto che Paratici

e Grosso avevano inserito il roccioso stopper tra coloro che potevano fare i bagagli per andare a giocare altrove. L’Udinese a inizio giugno era stata appunto una delle società che aveva sondato il terreno per accaparrarsi il centrale classe 2005 in prestito, dato che in quel momento Solet sembrava destinato a lasciare il club bianconero per volare in una big italiana (Inter su tutte) o inglese. Alla fine il difensore francese è rimasto in Friu

li e così la società dei Pozzo ha mollato la presa per Comuzzo, che nel frattempo era stato cercato pure da Sassuolo, Lazio e Bologna, prima del blitz vincente targato Gianluca Petrachi.

L’irruzione sulla scena della formazione granata, infatti, fece letteralmente saltare il banco nella bagarre creatasi per Comuzzo, che - va detto - ha sempre dato la propria preferenza al Toro. L’unica alternativa reale e concreta che poteva farlo vacillare era appunto rappresentata dalla squadra friulana, nella quale Comuzzo aveva militato ai tempi del settore giovanile senza riuscire a imporsi. Motivo per cui il “tornare a casa” poteva rappresentare una tentazione intrigante, oltre che una sorta di possibile riscatto, anche se la chiamata del Toro e il relativo pressing asfissiante per convincerlo hanno fatto la differenza.