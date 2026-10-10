Lunedì ci sarà Torino-Udinese. Comuzzo avrebbe potuto giocare la partita con la maglia bianconera
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Lunedì sera andrà in scena la partita fra Torino e Udinese e, per l'occasione, Tuttosport spiega come Pietro Comuzzo, in prestito dalla Fiorentina al club granata, avrebbe potuto indossare la maglia bianconera dei friulani. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
Quest’estate Comuzzo era diventato a tutti gli effetti un esubero dalle parti del Viola Park, visto che Paratici e Grosso avevano inserito il roccioso stopper tra coloro che potevano fare i bagagli per andare a giocare altrove. L’Udinese a inizio giugno era stata appunto una delle società che aveva sondato il terreno per accaparrarsi il centrale classe 2005 in prestito, dato che in quel momento Solet sembrava destinato a lasciare il club bianconero per volare in una big italiana (Inter su tutte) o inglese. Alla fine il difensore francese è rimasto in Friuli e così la società dei Pozzo ha mollato la presa per Comuzzo, che nel frattempo era stato cercato pure da Sassuolo, Lazio e Bologna, prima del blitz vincente targato Gianluca Petrachi. L’irruzione sulla scena della formazione granata, infatti, fece letteralmente saltare il banco nella bagarre creatasi per Comuzzo, che - va detto - ha sempre dato la propria preferenza al Toro. L’unica alternativa reale e concreta che poteva farlo vacillare era appunto rappresentata dalla squadra friulana, nella quale Comuzzo aveva militato ai tempi del settore giovanile senza riuscire a imporsi. Motivo per cui il “tornare a casa” poteva rappresentare una tentazione intrigante, oltre che una sorta di possibile riscatto, anche se la chiamata del Toro e il relativo pressing asfissiante per convincerlo hanno fatto la differenza.
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