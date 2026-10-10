Gnonto parla a Dazn prima della gara contro il Genoa: queste le parole dell'esterno arrivato dal Leeds
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Prima di Genoa-Fiorentina, ha parlato a Dazn Willy Gnonto, alla prima da titolare in campionato:
Responsabilità? No, il mio compito è di essere sempre pronto, quindi partire dall'inizio non è un peso per me. Con Vanoli sta andando benissimo, è arrivato e ci ha dato subito tanta energia.
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