L'intervento del tecnico viola prima della partita in casa del Genoa
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Intervista pre partita a Dazn per il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che affronta i temi principali legati alla gara tra la sua squadra e il Genoa:
Ogni partita ci deve dare delle indicazioni per il futuro. Ho la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche, non si parla solo di numeri ma di interpretazione in campo. Il mio percorso è segnato dagli episodi e tornare qua contro De Rossi è sicuramente uno di questi.
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