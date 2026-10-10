Le formazioni ufficiali di Genoa e Fiorentina
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Paolo Vanoli e Daniele De Rossi hanno scelto le loro formazioni ufficiali. Ecco i 22 giocatori che scenderanno in campo al Marassi: sorprese nell'undici viola, con Beto che prende il posto di Pellegrino, Gnonto che rileva Njie e Oulai con Fagioli dall'inizio. Presente Mastantuono, non Gonçalves.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigard, Vasquez; Ehzibue, Frendrup, Traorè, Ellertson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ouali, Fagioli, Ndour; Mastantuono, Beto, Gnonto. All. Vanoli.
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