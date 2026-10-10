Paolo Vanoli e Daniele De Rossi hanno scelto le loro formazioni ufficiali. Ecco i 22 giocatori che scenderanno in campo al Marassi: sorprese nell'undici viola, con Beto che prende il posto di Pellegrino, Gnonto che rileva Njie e Oulai con Fagioli dall'inizio. Presente Mastantuono, non Gonçalves.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigard, Vasquez; Ehzibue, Frendrup, Traorè, Ellertson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ouali, Fagioli, Ndour; Mastantuono, Beto, Gnonto. All. Vanoli.