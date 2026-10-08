Al rientro dalla sosta la Fiorentina affronta il Genoa di Daniele De Rossi in trasferta
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Terminata la sosta per le Nazionali è di nuovo aria di campionato. La Fiorentina è attesa dalla trasferta di Genova, sfida valida per la sesta giornata di campionato. Vanoli proverà a dare continuità alla striscia positiva di risultati, ma dovrà fare i conti con un Grifone in cerca di una svolta. Dove vedere la partita in tv e streaming:
Dove vedere Genoa-Fiorentina
|Sabato 10 ottobre. Ore: 15:00
|Stadio Luigi Ferraris, Genova
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
|Telecronaca
|Gabriele Giustiniani
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
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