L'intervista a Moreno Torricelli sul suo passato alla Fiorentina
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L'ex Fiorentina Moreno Torricelli, intervistato ai canali ufficiali del club, ha ripercorso la sua carriera in maglia viola:
Eravamo una grandissima squadra, sono stati 4 anni intensi purtroppo finiti male. L'accoglienza dei tifosi è stata qualcosa di incredibile. Sono venuto qua per Trapattoni, gli devo tutto. Olivera si sacrificava molto in fase difensiva, bisognava trovare equilibrio. Vittoria contro la Juventus? Riuscire a batterla alla prima da ex è stato soddisfacente. C'è un po' di "vendetta", ero molto contento per la vittoria della mia squadra. Quell'esultanza è stata un delirio totale sotto la Fiesole.
La seconda parte di stagione
Quando le cose non andavano bene andavo io a parlare, non mi sono mai tirato indietro. È stato un momento difficile, soprattutto per l'infortunio di Bati. Il mio malcontento non era rivolto a Edmundo, non ho mai visto una società che firmava per mandare un giocatore al Carnevale di Rio. Peccato perché con un po' più di attaccamento alla maglia potevamo fare qualcosa di più.
Champions League
Grande soddisfazione tornare in Champions per la prima volta. Io purtroppo mi sono rotto il crociato, non ho giocato gran parte della Champions, ma l'ho vissuta con loro. La serata di Wembley ero in tribuna: è stata una serata eccezionale. La Champions ti porta via tante energie mentali, purtroppo siamo usciti con il Valencia.
Infortunio
L'intervento andò bene, poi c'è stato un piccolo infortunio con la Juventus in casa. Una piccola distorsione che ha reso tutto difficile. Su quel ginocchio non ero mai al 100%, poi ho trovato il giusto equilibrio tra lavoro e fisioterapia. Gli ultimi due anni sono stati complicati.
Terim
Mi ha raccontato qualche aneddoto sul suo addio alla Fiorentina: gli promettevano cose che poi non mantenevano.
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