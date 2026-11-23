Le parole della 'voce viola' al termine della partita di Monza
VIDEO - Vanoli: "Centrocampista o terzino? Scelgo la vittoria a Monza"
Dopo la fine della gara di Monza David Guetta risponde alle domande degli ascoltatori del Pentasport giustamente sconfortati dalla prestazione dei viola
E' una delle giornate più tristi della storia della Fiorentina. Tutti devono rispondere di questo scempio. Non ho mai parlato di mediocrità, la Fiorentina doveva andare a vincere a Monza valutando tutto il potenziale, ma ci sono molti problemi in questa squadra. Vanoli via? Non riesco a trovare un possibile sostituto. Il problema non è solo Vanoli perchè la prestazione di questi giovanotti è stata sconcertante. In questo momento non ci vuole un allenatore che vorrebbe far giocare la squadra come Thiago Motta, ma eventualmente un mestierante per salvare la stagione. La gara di Udine diventa davvero uno spartiacque ma se dovesse cambiare allenatore sarebbe il quarto a libro paga. Certo che questa sconfitta è di una pesantezza unica.
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