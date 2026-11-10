Nuovo problema fisico per Robin Gosens, protagonista di una stagione fin qui particolarmente sfortunata. Il terzino tedesco, attualmente in forza allo Schalke 04, ha riportato un infortunio al ginocchio nelle scorse ore, in seguito a uno scontro fortuito con il proprio compagno di squadra e portiere Karius.

Diagnosi ancora da definire

Sospiro di sollievo per Gosens

Ma il riscatto?

Al momento non è ancora stata stabilita l'entità precisa dell'infortunio. Prima di procedere con ulteriori accertamenti e decidere il trattamento più opportuno, sarà necessario valutare come reagirà il ginocchio nelle prossime ore. Soltanto successivamente sarà possibile avere un quadro più chiaro della situazione.C'è però una prima notizia positiva: come riportato anche dal club tedesco,. Un'eventualità che avrebbe potuto compromettere il finale di stagione del tedesco, costringendolo a uno stop di diversi mesi.La situazione resta comunque da monitorare, anche in ottica Fiorentina. Gosens è infatti passato allo Schalke 04 in prestito dai viola, con unal verificarsi di determinate condizioni: almeno 15 presenze e la salvezza del club tedesco.

Finora il terzino ha collezionato 8 presenze complessive con la formazione di Gelsenkirchen, attualmente penultima in classifica, a un punto dalla zona playout e a tre dalla salvezza.