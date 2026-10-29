Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, il presidente del Torino ed editore Urbano Cairo ha espresso chiaramente la propria linea politica in vista della corsa alla presidenza della Federcalcio. Cairo ha confermato di aver già sottoscritto la candidatura di Giovanni Malagò: "Io ho dato il mio appoggio a Malagò, ho firmato e gli ho dato la mia adesione".

La difesa sul commissariamento

Il patron granata ha poi analizzato con criticità le tempistiche che hanno portato alle recenti tensioni e al commissariamento, prendendo le difese dell'operato di Malagò: "Penso una cosa: a maggio proponi un candidato come Malagò, lo eleggi a giugno, poi c'è stata la scelta del ct e ad agosto si sarà fatto qualche giorno di vacanza arrivando a settembre. Cosa poteva fare in soli quattro mesi, due dei quali trascorsi a difendersi dagli attacchi sul tesseramento prima di essere commissariato?".

La stoccata alla candidatura di Galliani

In conclusione di intervento, Cairo si è soffermato anche sulla discesa in campo di Adriano Galliani per la poltrona della Federazione, esprimendo forti perplessità sul seguito dell'attuale dirigente: "Perché si è candidato? Non lo so, ma non mi pare proprio che stia riscuotendo grandi consensi nell'ambiente".