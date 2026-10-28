Stando a quanto riportato da TMW, nella giornata di ieri è andato in scena un primo incontro "interlocutorio" tra i club di Serie A per discutere del futuro della FIGC. Al centro del confronto, i nomi dei due principali candidati alla presidenza federale: Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Il primo può contare sul sostegno di Bologna, Lecce, Monza, Napoli, Roma e Torino, mentre il secondo avrebbe dalla sua parte Atalanta, Cagliari, Como, Inter, Milan e Lazio.

La corsa alla presidenza federale, tuttavia, resta ancora aperta. Dopo la nomina di Giovanni Malagò a commissario straordinario della FIGC, avvenuta lo scorso 6 ottobre, le società di Serie A non hanno ancora raggiunto una convergenza definitiva sul nome del candidato da sostenere. Sono infatti diversi i club che non hanno ancora sciolto le riserve sulla propria posizione, tra cui la Fiorentina. Oltre alla società viola, restano da chiarire gli orientamenti di Frosinone, Genoa, Juventus, Lazio, Parma, Sassuolo, Torino, Udinese e Venezia.