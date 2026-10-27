Quale candidato sostenere nella corsa alla presidenza della FIGC?
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Il 14 dicembre la Serie A dovrà riunirsi e decidere se schierarsi dalla parte di Giovanni Malagò o di Adriano Galliani nella corsa alla presidenza FIGC. Dalla riunione che si è svolta oggi doveva emergere unità, invece è arrivata la conferma di uno spaccamento tra i club italiani.
A favore di Galliani si sono schierati Inter, Milan, Atalanta, Como, Parma, Genoa, Sassuolo e Cagliari. Lato Malagò invece ci sono Roma, Napoli, Monza, Torino, Lecce e Bologna. Gli altri club di Serie A (Fiorentina, Venezia, Lazio, Juventus, Frosinone, Udinese) sono ancora indecisi.
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