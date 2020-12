Durante il filo diretto con Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha detto sulla Fiorentina:

Rimango convinto del valore di questa rosa e sono furioso del fatto che questi valori non stiano venendo fuori. Sicuramente ci sono stati errori da parte della proprietà e del direttore sportivo, ma se la squadra non viene fuori da questa situazione, non serve neanche intervenire sul mercato. Perchè chi arrivasse, dopo due giorni si prenderebbe la “malattia” che hanno gli altri e non renderebbe per quanto vale. Io credo che ci siano individualità importanti, ma ora tocca ai giocatori dimostrarlo. Milik o Eriksen a gennaio? Di Gennaro è un mio amico, ma certi nomi sono fuori dalla realtà.