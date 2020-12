Il nome di Gianluca Busio (SCHEDA) è stato accostato con forza alla Fiorentina nei mesi scorsi. I viola avevano formulato un’offerta importante per il 18enne centrocampista statunitense, ma il Kansas City ha detto no. E adesso gli estimatori stanno aumentando, come scrive dalla Spagna il quotidiano Sport: ci sarebbe addirittura il Barcellona sulle tracce del giocatore di origini italiane, già nel giro della nazionale americana.