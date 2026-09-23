Una notizia a dir poco clamorosa scuote il mercato degli svincolati. Pochi minuti fa, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha lanciato un'indiscrezione che sta già facendo il giro del mondo: David Alaba è vicinissimo all'Udinese.

L'accordo con l'ex stella del Real Madrid

Secondo quanto rivelato dal giornalista, il club friulano sta definendo un'operazione lampo per assicurarsi le prestazioni del difensore austriaco ex Bayern Monaco e Real Madrid: "L'Udinese sta lavorando su un accordo sensazionale per firmare l'ex stella del Real Madrid David Alaba, affare quasi fatto".

Dettagli e prossimi passaggi

L'intesa tra la società bianconera e il calciatore sembra ormai in fase avanzatissima, con la fumata bianca che potrebbe arrivare a brevissimo: "C'è un accordo verbale con Alaba, con passi formali da seguire per evitare sorprese e chiudere l'accordo. Un arrivo da sogno per l'Udinese, che lavora per farlo accadere. Here we go, presto". Un'operazione clamorosa per l'intero panorama della Serie A, pronta ad accogliere uno dei difensori più vincenti ed eclettici del calcio moderno.

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