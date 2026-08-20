Paratici, che per i talenti ha una passione, ha alzato la mano e messo tutti d'accordo: "Lo prendo io"

Redazione VN
valdepenas goretti

VIDEO - Valdepenas: "Ho tenuto la maglia del debutto viola, sono affezionato"

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Valdepenas, rilevando un retroscena che riguarda l'interesse del Milan per lo spagnolo. Altro grande colpo di Fabio Paratici, che è riuscito ad anticipare la concorrenza:

Quando tanti si innamorano, vuol dire che c'è qualcosa di speciale. Victor Valdepeñas piaceva a tanti scout e direttori sportivi. Il Milan, ad esempio, per lui sarebbe andato a Madrid in bicicletta. Paratici, che per i talenti ha una passione, ha alzato la mano e messo tutti d'accordo: "Lo prendo io". Terzino sinistro, ha struttura fisica, può fare il centrale o giocare più avanti.
Victor Valdepeñas

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