La Juventus accelera in maniera decisa per Kerim Alajbegovic. Il talentuoso esterno classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen, seguito e accostato a più riprese anche alla Fiorentina nelle ultime settimane di mercato, sembra ormai ad un passo dal vestire la maglia bianconera.

Dopo aver trovato la quadratura per il ritorno a Torino di Kolo Muani, la dirigenza bianconera ha infatti rotto gli indugi per il gioiellino bosniaco, superando la concorrenza internazionale del Chelsea, che soltanto pochi giorni fa appariva in vantaggio prima che la trattativa con i Blues subisse un rallentamento.

Accordo e cifre: partenza prevista a breve

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato tedesco Florian Plettenberg, la Juventus ha già raggiunto un intesa di massima sia con il club che con il giocatore, il quale ha espresso la sua totale preferenza per l'approdo in Serie A. Alajbegovic è atteso in Italia tra domani e dopodomani per completare l'iter burocratico.

Dettagli confermati anche da Gianluca Di Marzio, che specifica le cifre dell'operazione: l'affare si chiuderà per una base di 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita garantita al Bayer Leverkusen. Sfumata così per la Fiorentina una delle opzioni giovani più stuzzicanti del panorama europeo.