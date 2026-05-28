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VIDEO VN – Vitale: “Sarà un mercato difficile, ma Paratici sistemerà le cose”
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Intervenuto alla festa promozione della Rondinella, Pino Vitale ha parlato del mercato viola e delle prossime mosse affidate a Paratici.
A margine della celebrazione per la promozione della Rondinella, Pino Vitale si è espresso sul futuro della Fiorentina e sul lavoro che attende Paratici sul mercato.