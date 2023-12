Le parole del difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, sul suo passato prima di essere confermato in viola

Durante la conferenza stampa per la sfida di Conference League contro il Ferencvaros, Luca Ranieri, ha ricordato il suo momento prima di essere confermato alla Fiorentina. Poi ha anche parlato di come si trova attualmente in maglia viola e del suo futuro