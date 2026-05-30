VIDEO – Tempo effettivo, Var a chiamata e… cosa cambierebbe davvero la Serie A?

Gianpaolo Calvarese è l'ospite dell'ultima puntata della Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta. L'ex arbitro ha parlato dell'inchiesta attualmente in corso, ma anche di alcuni episodi che hanno segnato, nel bene e nel male, la sua carriera

Gianpaolo Calvarese è l'ospite dell'ultima puntata della Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta. L'ex arbitro ha parlato dell'inchiesta attualmente in corso, ma anche di alcuni episodi che hanno segnato, nel bene e nel male, la sua carriera