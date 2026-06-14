VIDEO – Spagna ai Mondiali con gilet e scarpe di ghiaccio: come funzionano

Gilet e calzature refrigeranti: ecco due armi in più per la Spagna per massimizzare la prestazioni della squadra. Come spiega il preparatore fisico della Roja, l'obiettivo principale è la riduzione della temperatura corporea, fattore chiave per...

Gilet e calzature refrigeranti: ecco due armi in più per la Spagna per massimizzare la prestazioni della squadra. Come spiega il preparatore fisico della Roja, l'obiettivo principale è la riduzione della temperatura corporea, fattore chiave per ritardare l'insorgere della fatica e velocizzare il recupero muscolare dopo gli sforzi intensi. Questi dispositivi, svilippati dallo sponsor tecnico Adidas, vengono utilizzati non solo dopo gli allenamenti, ma anche nelle fasi cruciali pre-partita per assicurare che i calciatori inizino la gara nelle migliori condizioni possibili. Durante l'intervallo, negli spogliatoi, i giocatori possono usufruire di speciali stivali isolanti che rinfrescano il corpo attraverso i piedi, contrastando efficacemente l'effetto delle alte temperature. (X @SEFutbol)