VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Ronaldinho al Ravenna, il brasiliano spiega: “Perché voglio tornare”

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VIDEO – Ronaldinho al Ravenna, il brasiliano spiega: “Perché voglio tornare”

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Redazione VN
25 giugno

A Miami, affiancato dal suo nuovo presidente Ignazio Cipriani, a margine di un evento a cui hanno partecipato anche Galliani e Pato, Ronaldinho rivela tutto il suo entusiasmo per il progetto-Ravenna: guarda il video

A Miami, affiancato dal suo nuovo presidente Ignazio Cipriani, a margine di un evento a cui hanno partecipato anche Galliani e Pato, Ronaldinho rivela tutto il suo entusiasmo per il progetto-Ravenna: guarda il video.