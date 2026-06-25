VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Ronaldinho al Ravenna, il brasiliano spiega: “Perché voglio tornare”
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VIDEO – Ronaldinho al Ravenna, il brasiliano spiega: “Perché voglio tornare”
A Miami, affiancato dal suo nuovo presidente Ignazio Cipriani, a margine di un evento a cui hanno partecipato anche Galliani e Pato, Ronaldinho rivela tutto il suo entusiasmo per il progetto-Ravenna: guarda il video
A Miami, affiancato dal suo nuovo presidente Ignazio Cipriani, a margine di un evento a cui hanno partecipato anche Galliani e Pato, Ronaldinho rivela tutto il suo entusiasmo per il progetto-Ravenna: guarda il video.