VIDEO – Rissa dopo l’esultanza provocatoria: tensione in Albania-Israele

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Succede tutto dopo il gol di Gloukh. Il giocatore israeliano esulta portandosi il dito alla bocca, dopo che durante l’inno alcuni tifosi albanesi avevano fischiato l’inno. Il gesto non è stato apprezzato dai giocatori avversari, che si sono avventati su di lui facendo volare manate e pugni. L’intervento del direttore di gara ha riportato la situazione sotto controllo e l’amichevole è proseguita, concludendosi con il punteggio di 1-0 per Israele. Dopo la partita, però, le tensioni si sono riversate in strada: si registrano diversi scontro tra cittadini israeliani e albanesi.