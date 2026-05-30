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VIDEO – Psg-Arsenal, le probabili formazioni della finale di Champions League
Siamo all'atto finale della Champions League 2025-26. Alla Puskas Arena di Budapest, Psg e Arsenal si sfidano per conquistare la coppa più ambita. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo alle ore 18
Siamo all'atto finale della Champions League 2025-26. Alla Puskas Arena di Budapest, Psg e Arsenal si sfidano per conquistare la coppa più ambita. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo alle ore 18