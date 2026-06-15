VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Mondiali, tensione per l’Iran: la polizia installa le barriere

i nostri video

VIDEO – Mondiali, tensione per l’Iran: la polizia installa le barriere

desc img
Redazione VN
15 giugno

La polizia americana si prepara all’arrivo della nazionale iraniana, che alloggerà in un albergo di Manhattan Beach. In queste ore le forze dell’ordine stanno circondando l’hotel con delle “barriere tattiche”, utilizzate in ambito...

La polizia americana si prepara all’arrivo della nazionale iraniana, che alloggerà in un albergo di Manhattan Beach. In queste ore le forze dell’ordine stanno circondando l’hotel con delle “barriere tattiche”, utilizzate in ambito militare per proteggere aree sensibili.