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VIDEO – Mondiali, tensione per l’Iran: la polizia installa le barriere
La polizia americana si prepara all’arrivo della nazionale iraniana, che alloggerà in un albergo di Manhattan Beach. In queste ore le forze dell’ordine stanno circondando l’hotel con delle “barriere tattiche”, utilizzate in ambito...
La polizia americana si prepara all’arrivo della nazionale iraniana, che alloggerà in un albergo di Manhattan Beach. In queste ore le forze dell’ordine stanno circondando l’hotel con delle “barriere tattiche”, utilizzate in ambito militare per proteggere aree sensibili.