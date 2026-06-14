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VIDEO – Mondiale senza Italia: ecco cosa ne pensano i tifosi in America
Cosa ne pensano i tifosi presenti in America per seguire da vicino il Mondiale 2026 dell'assenza dell'Italia? La Gazzetta dello Sport lo ha chiesto direttamente a loro: tra le risposte, anche quella dell'attaccante dell'Inter Bonny.
Cosa ne pensano i tifosi presenti in America per seguire da vicino il Mondiale 2026 dell'assenza dell'Italia? La Gazzetta dello Sport lo ha chiesto direttamente a loro: tra le risposte, anche quella dell'attaccante dell'Inter Bonny.