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VIDEO – L’addio commovente di Salah ad Anfield
Mohamed Salah dice addio al Liverpool dopo 9 anni: nell'ultima giornata di Premier League, ad Anfield, i Reds non vanno oltre l'1-1 contro il Brentford. L'egiziano è ugualmente protagonista: palo e assist per Curtis Jones.
Mohamed Salah dice addio al Liverpool dopo 9 anni: nell'ultima giornata di Premier League, ad Anfield, i Reds non vanno oltre l'1-1 contro il Brentford. L'egiziano è ugualmente protagonista: palo e assist per Curtis Jones.