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VIDEO – Il Getafe va in Europa grazie all’AI: il segreto di Bordalas
Il Getafe di José Bordalás ha conquistato la Conference League usando report predittivi, dati in tempo reale e intelligenza artificiale applicata al calcio. Ecco come funziona il sistema che in Spagna definiscono già "l’ottavo uomo dello staff".
Il Getafe di José Bordalás ha conquistato la Conference League usando report predittivi, dati in tempo reale e intelligenza artificiale applicata al calcio. Ecco come funziona il sistema che in Spagna definiscono già "l’ottavo uomo dello staff".