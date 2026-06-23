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VIDEO – FIGC, elezione Malagò: il momento dell’annuncio e l’applauso

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Redazione VN
23 giugno

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. L'ex numero uno del Coni ha ottenuto il 68,58% dei voti, mentre lo sfidante Giancarlo Abete si è fermato al 29,17%. Guarda il video dell'annuncio e dell'applauso per il neo presidente.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. L'ex numero uno del Coni ha ottenuto il 68,58% dei voti, mentre lo sfidante Giancarlo Abete si è fermato al 29,17%. Guarda il video dell'annuncio e dell'applauso per il neo presidente.