VIDEO – FIGC, elezione Malagò: il momento dell’annuncio e l’applauso

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. L'ex numero uno del Coni ha ottenuto il 68,58% dei voti, mentre lo sfidante Giancarlo Abete si è fermato al 29,17%. Guarda il video dell'annuncio e dell'applauso per il neo presidente.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. L'ex numero uno del Coni ha ottenuto il 68,58% dei voti, mentre lo sfidante Giancarlo Abete si è fermato al 29,17%. Guarda il video dell'annuncio e dell'applauso per il neo presidente.