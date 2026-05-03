VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Ex viola, il Brighton di Igor cede 3-1 al Newcastle di Tonali

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VIDEO – Ex viola, il Brighton di Igor cede 3-1 al Newcastle di Tonali

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Redazione VN
3 maggio

L'ex viola ha visto dalla panchina la sconfitta dei suoi contro il Newcastle. Il Brighton al momento si trova in zona Conference League, a un solo punto di vantaggio dalle concorrenti.

Nel match del St James' Park tra Newcastle e Brighton, a spuntarla sono i padroni di casa. L'ex gigliato Igor in panchina tutta la partita.