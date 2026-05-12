VIDEO – Bove: “Caos per il derby Roma-Lazio? Vi dico la mia”

Intervistato in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Boreale, squadra in cui è cresciuto, Edoardo Bove ha parlato di Watford, Fiorentina, Roma e ovviamente del derby, che non è detto seguirà allo stadio...

Intervistato in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Boreale, squadra in cui è cresciuto, Edoardo Bove ha parlato di Watford, Fiorentina, Roma e ovviamente del derby, che non è detto seguirà allo stadio...