VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Bove: “Caos per il derby Roma-Lazio? Vi dico la mia”
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VIDEO – Bove: “Caos per il derby Roma-Lazio? Vi dico la mia”
Intervistato in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Boreale, squadra in cui è cresciuto, Edoardo Bove ha parlato di Watford, Fiorentina, Roma e ovviamente del derby, che non è detto seguirà allo stadio...
Intervistato in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Boreale, squadra in cui è cresciuto, Edoardo Bove ha parlato di Watford, Fiorentina, Roma e ovviamente del derby, che non è detto seguirà allo stadio...