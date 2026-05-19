VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Ancelotti convoca Neymar: il pubblico si alza ed esplode la festa!
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VIDEO – Ancelotti convoca Neymar: il pubblico si alza ed esplode la festa!
La convocazione di Neymar per il Mondiale 2026, annunciata da Carlo Ancelotti, ha scatenato una reazione travolgente in Brasile: in una sala gremita, centinaia di persone sono esplose in un boato di gioia non appena il suo nome...
La convocazione di Neymar per il Mondiale 2026, annunciata da Carlo Ancelotti, ha scatenato una reazione travolgente in Brasile: in una sala gremita, centinaia di persone sono esplose in un boato di gioia non appena il suo nome...