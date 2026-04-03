VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Abete: “Non parlerei di rivoluzione. Mia candidatura? Vi spiego”
i nostri video
VIDEO – Abete: “Non parlerei di rivoluzione. Mia candidatura? Vi spiego”
A margine del Consiglio Federale, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete ha parlato del futuro della Figc e della sua possibile candidatura alla presidenza, dopo le dimissioni di Gravina.
A margine del Consiglio Federale, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete ha parlato del futuro della Figc e della sua possibile candidatura alla presidenza, dopo le dimissioni di Gravina.