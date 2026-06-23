VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Cobolli a VN nel 2025: “La Fiorentina è un mio gemellaggio interno”
i nostri video
VIDEO – Cobolli a VN nel 2025: “La Fiorentina è un mio gemellaggio interno”
00:31
Flavio Cobolli sarà Magnifico Messere nella finale del Calcio Storico di quest'anno. Il tennista ci aveva raccontato la sua simpatia per la Fiorentina
Finalista dell'ultimo Roland Garros, Flavio Cobolli è romano e romanista, ma ha radici fiorentine (è nato a Firenze). E nel maggio 2025, a margine dell'inaugurazione del progetto di Edoardo Bove della Boreale, Cobolli aveva parlato così con il nostro Tommaso Ormini per Violanews.