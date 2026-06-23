VIDEO – Cobolli a VN nel 2025: “La Fiorentina è un mio gemellaggio interno”

Flavio Cobolli sarà Magnifico Messere nella finale del Calcio Storico di quest'anno. Il tennista ci aveva raccontato la sua simpatia per la Fiorentina

Finalista dell'ultimo Roland Garros, Flavio Cobolli è romano e romanista, ma ha radici fiorentine (è nato a Firenze). E nel maggio 2025, a margine dell'inaugurazione del progetto di Edoardo Bove della Boreale, Cobolli aveva parlato così con il nostro Tommaso Ormini per Violanews.