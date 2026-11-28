VIDEO - Le migliori quote di Udinese-Fiorentina e della 13esima giornata

I due Paolo, Vanoli e Zanetti, si sono affrontati tre volte nel corso delle rispettive carriere. Il primo precedente risale al 20 settembre 2024: all’epoca il tecnico gigliato sedeva sulla panchina del Torino e riuscì a imporsi per 2-3 ai danni del Verona.

Da allora, l’allenatore lombardo non è più riuscito a battere Zanetti. Nella sfida di ritorno tra Torino e Venezia, disputata nella stagione 2024-25, il risultato non andò oltre l’1-1.

L’ultimo precedente è invece quello del 14 dicembre 2025, giorno in cui andò in scena un Fiorentina-Verona ancora ben impresso nella memoria dei tifosi viola. Uno scatenato Gift Orban, subentrato al 36’, punì i gigliati con una doppietta che valse la sconfitta e la conferma dell’ultimo posto provvisorio in classifica.