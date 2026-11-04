In occasione del 60° anniversario dell'alluvione che sconvolse la città di Firenze il 4 novembre 1966 Violanews ha organizzato uno speciale col quale ricordare quell'evento attraverso le notizie che riguardavano la situazione della Fiorentina. In questo articolo proponiamo un articolo de "Il Giorno" in cui il presidente Baglini analizzava la situazione generale ad una settimana dall'alluvione

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra V100LA Paganelli

Vinciguerra: "Nascita Fiorentina, l'importanza di Arrigo Paganelli"

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Di seguito proponiamo un articolo de "Il Giorno" in cui il presidente Baglini analizzava la situazione generale in cui versava la Fiorentina ad una settimana dall'alluvione[immagini tratte da "Alé Fiorentina" del Novembre 1966]

Il Giorno Alluvione 1

Il Giorno Alluvione 2

Il Giorno Alluvione 3

Il Giorno Alluvione 4

Nello Baglini

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