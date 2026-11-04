In occasione del 60° anniversario dell'alluvione che sconvolse la città di Firenze il 4 novembre 1966 Violanews ha organizzato uno speciale col quale ricordare quell'evento attraverso le notizie che riguardavano la situazione della Fiorentina. In questo articolo proponiamo un articolo de "Il Giorno" in cui il presidente Baglini analizzava la situazione generale ad una settimana dall'alluvione
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Di seguito proponiamo un articolo de "Il Giorno" in cui il presidente Baglini analizzava la situazione generale in cui versava la Fiorentina ad una settimana dall'alluvione[immagini tratte da "Alé Fiorentina" del Novembre 1966]
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